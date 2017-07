Des idées de pique-niques pour bien profiter de l’été

Le soleil brille de tous ses feux? C’est le moment tout indiqué de remplir le panier de pique-nique et de prendre la route pour aller se régaler au parc ou à la plage. Profitez du plein air et des repas pris à l’extérieur grâce à ces idées inspirantes de pique-nique.

Optez pour un menu classique et éprouvé.

Au moment de planifier votre menu, ne vous compliquez pas la vie! Tout le monde aime les sandwichs parce qu’ils sont faciles à préparer et contiennent des ingrédients simples. Pour faire un agréable changement, pourquoi ne pas confectionner des sandwichs kebabs? Utilisez un emporte-pièce pour tailler les petits pains et les ingrédients en formes amusantes que vous enfilerez ensuite sur des brochettes.

Transportez vos aliments différemment!

Au lieu d’emporter des bocaux entiers de condiments, utilisez un moule à muffins pour y mettre les ingrédients voulus. Tenez le moule à plat et recouvrez-le d’une pellicule de plastique. Un autre truc pratique? Utilisez les petites boîtes de bonbons à la menthe pour vos épices et fines herbes. N’oubliez pas d’étiqueter vos contenants pour éviter les mélanges.

Emportez des articles aux multiples fonctions.

Les choses les plus simples peuvent devenir très polyvalentes quand on les utilise de différentes façons. Ayez toujours sous la main des godets à muffins en papier; ils peuvent recueillir la crème glacée ou le jus qui dégouline d’un cornet ou d’une sucette, servir de couvercle sur votre boisson pour empêcher les moustiques d’y entrer ou contenir des petits fruits. Les boîtes à œufs sont aussi pratiques, car on peut les utiliser pour transporter des aliments fragiles, comme des prunes.

Privilégiez les repas en un plat.

Évitez d’avoir à transporter plusieurs sacs et mettez vos collations et leurs trempettes dans un même bocal. Créez des contenants doubles en prenant des bocaux et des coupes de fruits pour transporter vos petits pains et vos pains plats pour les trempettes. Ajoutez du croustillant en faisant griller des petits pains à l’ail et aux fines herbes assaisonnés d’un zeste d’huile d’olive et d’un soupçon de sel de mer.

Accordez la priorité à la fraîcheur.

Puisque la saison estivale est la période de pointe pour les fruits et les légumes locaux, mettez ces produits en vedette en emportant des salades légèrement assaisonnées dans des pots. Elles n’auront pas uniquement l’air appétissantes, elles seront bien croustillantes puisque vous aurez transporté séparément tous vos ingrédients.