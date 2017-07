Roland Gauvin: la bouffe d’un musicien

Roland Gauvin est un homme bien occupé. D’un côté membre d’un groupe musical acadien : « 1755 » dont il est un des fondateurs et de l’autre créateur et partenaire de Monsieur Crapaud, le célèbre personnage qui propose aux tout-petits de faire la fête.

Entre ses multiples projets, j’ai réussi à m’entretenir avec lui pour parler d’un de mes sujets de prédilection : la bouffe.

Avec toutes les tournées que tu as réalisées dans ta carrière, as-tu eu parfois la chance de bien manger? Y a-t-il une expérience culinaire particulière qui t’a marquée?

Une chose que la carrière de musicien m’a permis de découvrir et que j’ai vraiment aimé c’est bien la nourriture dans les régions où je voyageais. Par exemple en Louisiane, j’avais fait la tournée des écoles francophones avec un ami et on avait été avec 1755 au Festival Acadiens et Créoles. J’étais donc resté là pour un bon trois semaines. Mon ami m’emmenait avec lui dans des restaurants qu’il connaissait. J’allais çà et là, je jasais avec les gens et tout à coup, je me retrouvais derrière les fourneaux avec la cuisinière pendant qu’elle œuvrait. J’observais alors avec plaisir comment elle réalisait son étouffée, la dextérité et la passion qu’elle y mettait, c’était magique. Mais globalement ce qui m’a aussi beaucoup marqué durant ce périple c’était l’accueil chaleureux des habitants.

Tu sembles toujours être très occupé. Vous célébrez le 40e de 1755 cet été en plus de tes tournées et de Monsieur Crapaud. Alors quand tu es sur la route, à quoi ressemblent tes mets quotidiens?

Il faut dire que je ne mange pas toujours ce que je voudrais et c’est un réel problème. J’essaie quand même de manger un repas raisonnable par jour mais il y a des moments, surtout l’été avec la tournée, ou il est difficile de ne pas manger rapidement des plats préparés en extérieur. Dans ces lieux tu finis par manger plus de friture que tu ne voudrais parce que t’aimes les coques frites et le poisson qui n’est pas souvent autrement apprêté que frit. Je suis un maniaque de coques frites! J’aime beaucoup les fruits de mer. L’été, quand j’ai l’occasion d’être dans une région, comme à Caraquet lors de la saison du crabe, c’est à coup sûr que je vais m’organiser pour en manger au restaurant ou, sinon, je vais en acheter et le cuire au bout du quai. Mais ce n’est pas toujours possible et tu es pris avec des menus qui se ressemblent beaucoup d’une place à une autre.

Parfois je trouve ça dommage, il y a trop de friture. C’est souvent préparé sous forme d’hamburgers ou frit avec une panure et le plat du jour finit par être à peu près le même partout. Tu te dis, mettez un plat local, fait maison! Mais tu ne peux pas demander d’avoir des menus exotiques parce que les gens qui vont à ces restaurants, souvent, c’est ça qu’ils désirent manger.

A part les Coques frites, as-tu un mets préféré ?

J’aime beaucoup les recettes traditionnelles acadiennes. Avant de partir de la maison, c’était vraiment important pour moi de savoir comment faire une poutine râpée, un pâté aux palourdes ou encore le fricot de ma maman. Toutes ces recettes-là, maintenant, on peut parfois les trouver mais les jeunes ne les connaissent plus autant. Pour moi c’est un aspect important, quand je visite les régions, de trouver les recettes traditionnelles. C’est le cas lorsque je vais en Nouvelle-Écosse, je mange toujours de la râpure aux grosses coques parce que c’est juste là que tu la trouves.

Si quelqu’un t’offrais l’occasion de monter ton propre restaurant, à quoi ressemblerait-il?

Si tu m’avais demandé cette question-là 10 ans passés, j’aurais probablement dit un restaurant à thème acadien avec des soirées de party, de l’art et tout ça. Aujourd’hui, ça serait un restaurant pour enfants avec une thématique de Monsieur Crapaud et ses amis. Tout serait dirigé vers une saine alimentation. Les recettes seraient attrayantes, équilibrées et attirantes pour les enfants. Mais, pour l’instant, bien que l’idée me plaise, je ne compte pas me lancer dans la restauration.

Vous pouvez retrouver Roland Gauvin dans son premier court métrage : Les aventures de Roland et de Monsieur Crapaud (Mai 2017) ou avec son le groupe 1755 qui fêtera son 40eme anniversaire à Shediac le 15 Juillet 2017.