Économiser tout en achetant bio

C’est une erreur de croire que vous devrez dépenser davantage pour acheter des aliments biologiques. En fait, vous pouvez facilement économiser si vous ciblez vos produits et connaissez le bon moment de l’année pour les acheter.

Afin de vous aider à réduire vos coûts, tout en profitant des bienfaits des aliments biologiques, nous vous donnons trois conseils à retenir au moment de faire vos courses.

Achetez en saison.

Les fruits et légumes de saison sont plus savoureux, de meilleure qualité et beaucoup plus abordables. Au Canada, nous bénéficions d’une grande abondance et d’un vaste choix d’aliments biologiques de saison, et ce durant toute l’année. Pour réaliser quelques économies, apprenez à les connaître, faites des réserves et congelez-les pour en profiter à tout moment.

Alliez curiosité et exigence.

Quand on pense bio, on a souvent tendance à penser fruits et légumes crus. Il existe cependant beaucoup d’autres aliments et produits bio, qu’il s’agisse de sauces, de soupes, de barres nutritives ou autres. Pour vérifier si le produit est fait à partir de 95 % d’ingrédients bio, recherchez le logo «Biologique Canada» sur l’étiquette ou sur le produit.

Profitez des baisses de prix.

En faisant des provisions d’aliments à prix réduit, vous pourrez remplir votre garde-manger et votre congélateur d’aliments bio bon marché. Ouvrez l’œil pour ne pas rater les réductions et les promotions chez votre marchand d’aliments biologique, qui offre un plus grand choix et davantage de produits spécialisés parfois difficiles à trouver. Surtout, n’oubliez pas les sauces et les soupes : vous pouvez parfois acheter de nombreux aliments bio non périssables que vous conserverez dans votre garde-manger jusqu’à ce que vous en ayez besoin.