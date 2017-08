Des conseils pour conserver la fraîcheur des lunchs pendant l’année scolaire

Si vous avez des enfants, vous commencez déjà à réfléchir aux repas simples et nutritifs que vous leur préparerez – et qu’ils aimeront – tout au long de la nouvelle année scolaire. Mais vous n’avez pas à vous stresser avec la préparation des lunchs : la meilleure approche à adopter pour mener à bien cette mission, c’est de vous organiser.

Faites participer les enfants. Si votre enfant est assez grand pour passer une journée complète à l’école, il est assez grand pour participer à la préparation de son lunch. Les plus petits peuvent mettre des fruits dans un contenant et choisir leurs collations, tandis que les plus grands pourront commencer à faire leur lunch eux-mêmes. Plus votre enfant prend part à la composition de son repas, plus il sera disposé à le manger.

Prévoyez des espaces réservés aux collations. Rangez leurs collations préférées et tous vos contenants réutilisables dans un endroit accessible à leurs petites mains. Rangez les fruits et les légumes sur une tablette du frigo située au niveau de leurs yeux.

Faites des provisions d’aliments santé. Assurez-vous de toujours avoir sous la main des fruits, des légumes coupés et des éléments prêts à glisser dans une boîte à lunch. Mettez quelques plats déjà préparés au congélateur ou dans le garde-manger pour les jours où vous n’avez tout simplement pas le temps de passer à l’épicerie.

Faites des listes. Dressez une liste des aliments que les enfants aiment avoir dans leur lunch et affichez-la dans un endroit où ils peuvent la voir pour proposer leurs idées. Les enfants pourront y ajouter des éléments à mesure qu’ils grandissent et que leurs goûts changent. Prenez une photo de la liste sur votre téléphone afin de l’avoir sous la main quand vous irez à l’épicerie.

Préparez des plats à réchauffer. Préparez un plat que les enfants adorent (et qui est facile à réaliser) et qui se réchauffe sans problème, par exemple, un macaroni au fromage, une soupe au poulet et nouilles ou du riz frit. Réchauffez le plat le matin et placez-le dans des récipients chauds.

Ajoutez-y une surprise. Sachez qu’un petit mot d’amour fera plaisir à votre enfant et égayera sa journée. Un petit « je t’aime », une blague rigolote ou un joli dessin sont d’excellentes façons de montrer à votre enfant que vous pensez à lui. De plus, ces petits gestes ont le pouvoir de se répercuter sur les générations futures.