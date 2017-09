Démarrez la journée du bon pied avec ces déjeuners à emporter

Sonneries de réveil manquées, adolescents rebelles et lait renversé ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles vos enfants et vous-même passez peut-être à côté d’un bon déjeuner. Composer un menu avec quelques idées de déjeuners à emporter peut vous aider à passer ce moment en toute sérénité. Ici, Louise-Audrey Joly, diététiste-nutritionniste, nous fait part de ses déjeuners sur le pouce favoris qui permettront à toute la famille de bien démarrer la journée.

Quiches style muffin. Intégrer des protéines à votre déjeuner pour vous aider à avoir le ventre plein jusqu’au dîner. Pour préparer ces quiches, il vous suffit de mélanger dans un moule à muffins des œufs et vos légumes favoris. Pour ajouter plus de fibres, utilisez une tranche de pain de blé entier pour faire la croûte. Une fois cuits, ces muffins peuvent se conserver jusqu’à quatre jours au réfrigérateur. Dégustez-les froids ou passez-les au micro-ondes en les couvrant d’un papier jetable humide juste avant de partir.

Smoothies aux fruits. « Quand on parle de smoothies, beaucoup de gens pensent à des fruits; mais les smoothies peuvent être beaucoup plus soutenant selon ce que vous y ajoutez », dit Louise-Audrey. Première étape : assurez-vous d’avoir une source de protéines : arachides, graines de chia, beurre de noix ou de pois ou du yogourt grec. Deuxième étape, ajoutez un liquide contenant du calcium comme du lait, du kéfir ou un substitut de lait enrichi de votre choix. Finalement, augmentez votre apport en fibres avec des flocons de noix de coco ou une poignée d’épinards ou de chou frisé glissée en douce. Pour aller plus vite, remplissez vos contenants la veille au soir, placez-les au réfrigérateur pour qu’ils soient prêts à être mélangés et à emporter le lendemain matin.

Barres de déjeuner aux flocons d’avoine. Parlant de fibres, le pain de blé entier et les céréales sont excellents, mais les barres de déjeuner aux flocons d’avoine plaisent davantage aux enfants et aux appétits plus légers. « Il existe des tonnes d’excellentes recettes de barres de déjeuner en ligne qui se préparent en un clin d’œil le dimanche soir », dit Louise-Audrey. Pour un déjeuner plus soutenant, ajoutez des protéines en préparant un sandwich avec deux carrés et en les tartinant d’un peu de beurre de noix ou de pois et de quelques rondelles de banane au milieu.

Bouchées de mélange montagnard. Pour préparer de succulentes bouchées de mélange montagnard sans cuisson, il vous suffit de combiner un peu de mélange montagnard, des flocons d’avoine, du beurre de pois ou de noix et de la noix de coco. Préparez-en une grosse fournée pendant la fin de semaine et conservez-les au congélateur. « Les recettes et la planification des repas font partie des services gratuits que nous offrons dans le magasin, et les parents à qui j’ai proposé ma recette de bouchées de mélange montagnard disent que leurs enfants ne s’en lassent pas », déclare Louise-Audrey. Préparez-en une grosse fournée pendant la fin de semaine et conservez-les au réfrigérateur pour la semaine.