De belles pommes de chez nous!

Le mois de septembre n’est pas que synonyme de la rentrée! Pour de nombreuses familles qui ont l’avantage de vivre près d’un verger, septembre est également synonyme de cueillette des pommes! On a beau trouver les pommes à longueur d’année dans les supermarchés, rien ne bat le goût d’une pomme cueillie directement sur l’arbre dans un verger.

Connaître ses pommes!

Une fois arrivée à la maison, votre cueillette de pommes peut dépérir assez rapidement si vous ne les apprêtez pas dans les jours qui suivent. Si vous avez un réfrigérateur gigantesque qui vous permet de les entreposer dans le bac à fruits, tant mieux!

On peut cuisiner les pommes comme bon nous semble, mais certaines variétés se prêtent mieux que d’autres à des usages précis. Et puisque chaque variété de pommes à sa spécialité, il est important de savoir ce qu’on en fera avant de les cueillir ou de les acheter.

Parmi les variétés les plus communes dans nos vergers, notons:

La Lobo

Croquante, juteuse, parfumée et moyennement sucrée et acidulée; délicieuse à croquer; conserve sa forme à la cuisson; parfaite pour les tartes, la cuisson au four, etc.

La Cortland

Croquante, sucrée, parfumée et moyennement acide; excellente en salade, puisqu’elle s’oxyde lentement; elle conserve donc sa belle couleur blanche même après avoir été coupée. À la cuisson, elle conserve bien sa forme, ce qui en fait un fruit parfait pour les tartes et pour la cuisson au four.

La Reinette (Russet)

Sucrée, aromatique avec une acidité rafraîchissante; excellente pour le cidre ou les pommes déshydratées ou séchées; conserve bien sa forme à la cuisson.

La Gala

Très croquante et sucrée, juteuse, parfumée et peu acide; bonne à croquer; conserve sa fermeté après cuisson, ce qui en fait une bonne pomme à cuire au four, confite, ou pour les tartes.

La McIntosh

Croquante, juteuse, moyennement sucrée et acide; parfaite pour les jus. En cuisine, c’est une pomme à tout faire. Comme elle se défait à la cuisson, elle est bonne pour la compote, la croustade et le beurre de pomme.

La Honeycrisp

Au goût de miel, elle est très croquante, juteuse et sucrée; excellente en salade puisqu’elle s’oxyde lentement, et excellente à croquer.

L’Empire

Croquante, juteuse, sucrée, parfumée et peu acide; excellente à croquer; conserve bien sa forme à la cuisson.

L’Ambrosia

A un goût de miel, est croquante, sucrée, juteuse, parfumée et peu acide; excellente en salade puisqu’elle s’oxyde lentement; conserve bien sa forme à la cuisson.

(Source: Pommes qualité Québec)

Astuces culinaires

Quelques trucs simples pour utiliser vos pommes:

En ajouter quelques quartiers dans les smoothies;

les réduire en compote, seule ou avec d’autres fruits (fraises, pêches, bleuets);

les pocher: Les couper en deux, les évider et les pocher dans un sirop, du cidre de pommes ou du vin. Ensuite, les garnir d’une cuillérée de crème fouettée;

les cuire au four: Évider les pommes, en remplir la cavité d’un mélange de cassonade, de cannelle, de muscade, de flocons d’avoine et de beurre;

les râper: Ajouter la râpure dans les préparations pour gâteaux, biscuits, muffins, crêpes, etc;

dans les salades ou la salsa «sucrée-salée».

Si vous n’avez jamais vécu la belle expérience de cueillir des pommes dans un verger, je vous encourage fortement à le faire en famille. Le verger vous ravira par sa beauté. En plus des belles pommes, profitez-en également pour vous procurer de beaux légumes de la saison.