Le 5e quartier

Lorsque nous avons affaire avec la carcasse d’un animal sauvage comme, disons, celle d’un chevreuil, il faut penser à celle-ci comme nous pensons à celle d’un agneau ou d’un petit boeuf sauf avec une viande plus maigre. Bien que c’est souvent le cas, ça serait une erreur de ne penser qu’aux parties nobles : filets, steaks et rôties. Comme ils disent en France, tout est bon dans le cochon. La même chose est vraie pour tous les animaux que nous consommons, même ceux que nous chassons. Alors au-delà des quatre quartiers habituels, qui a-t’il de bon dans le chevreuil, l’orignal et la perdrix?

Les muscles intérieurs

Les parties avec lesquelles commencer sont les muscles trop souvent laissés aux renards et aux corneilles : la langue et le coeur. Mijoté sur une longue période et ensuite épluché de la peau qui la recouvre, la langue est une viande délicieuse. Au Mexique, ils ont le taco de lengua. Au restaurant La Maison Publique de Montréal, ils préparent du smoked meat fait avec les gigantesques langues d’orignaux.

Le coeur, pour sa part, est lui aussi un simple muscle. Au Pérou nous y retrouvons les anticuchos de corazon, une délicieuse concoction de viande de coeur marinée, embrochée et ensuite grillée. Les petits coeurs de volailles sont excellents de cette façon.

Le Gras

La crépine est une membrane qui entoure certaines organes facilement reconnaissable par son allure de dentelle. En cuisine, la crépine est habituellement utilisée pour barder des boulettes. En France, la crépine est utilisé pour faire des crépinettes, une préparation de saucisse enroulée dans cette membrane au lieu d’être bourré dans des boyaux, c’est-à-dire des intestins de porc ou d’agneau. Le même principe s’applique donc à n’importe quelle viande broyée comme des burgers ou des boulettes.

Chez les oiseaux migrateurs et les ours, l’autre gras auquel vous avez accès est la graisse fondue. Tu n’as qu’à couper les morceaux gras en petits morceaux, les placer dans une casserole, recouvrir d’eau, porter à ébullition et ensuite cuire à feu doux jusqu’à ce que le gras devient clair. L’eau devrait avoir évaporée. Là tu égouttes le tout et tu places le gras au réfrigérateur.

Le gras des canards et des oies peut et devrait être utilisé en remplacement à l’utilisation habituelle du beurre ou de l’huile. Si tu veux t’aventurer dans le merveilleux monde des viandes confites, encore mieux! Le gras de l’ours, pour sa part, peut être utilisé au lieu du lard de cochon.

Les Abats

Sauf s’il y a preuve de parasites, il n’y a pas de raison de jeter les foies et les reins des animaux que nous chassons. Même si tu n’aimes pas la texture du foie poêlé, il peut être transformé en délicieuses terrines ou mousses. Les foies des volailles sont habituellement plus doux au goût que ceux de gros animaux. Une recette pour des deviled kidneys, un plat britannique, vous convertira à tout jamais au goût des reins. Steak and kidney pie? Oui monsieur!

Les Os

Il n’y a rien de mieux que des os à moelle rôtis, la moelle desquels est beurrée sur du pain bien croustillant et assaisonné de sel gris. Les gros os comme les fémurs de chevreuils et d’orignaux sont parfait pour cette préparation, des bouillons, de l’osso bucco et plus. Le livre Bones: Recipes, History, and Lore de l’auteure canadienne Jennifer McLagan est une excellente ressource.