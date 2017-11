POUTINES RÂPÉES

Peler et laver les patates.

Couper en lamelle environ un tiers des patates et bouillir. Réduire en purée.

Râper le reste. Épurer dans un sac de toile; ne laisser pas trop d’eau.

Ajouter la purée encore chaude. Bien mélanger la purée et la râpure.

Ajouter ½ c. à thé de vinaigre.

Saler au goût.

Pelotonner en boule et creuser le centre.

Ajouter 1 c. à soupe de porc salé au centre. Bien couvrir. Rouler dans de la farine.

Déposez chaque boule dans l’eau bouillante. Bouillir 2h30.

Ajouter du sucre dessus avant de déguster!

À Noël, on met une fève dans une poutine et celui qui la trouvera sera comblé de santé, de bonheur et de postérité!