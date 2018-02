Jason Gallant veut partager sa passion pour la bouffe

Jason Gallant adore la bonne bouffe. Il en mange et il en cuisine. Maintenant, il veut la faire découvrir à qui le veut bien dans le Grand Moncton.

Originaire de Grande-Digue, l’homme de 39 ans a créé le groupe Hub City Foodies.

«C’est un collectif de gens qui aiment manger de succulents plats dans notre ville», a confié M. Gallant à l’Acadie Nouvelle.

Son but est simple, faire découvrir la culture culinaire du Grand Moncton et ses bons restaurants.

«Il y a tellement d’incroyables restaurants dans notre ville et je ne crois pas que tout le monde est au courant. Je veux donc essayer de les faire connaître et de faire croître la culture de la nourriture. J’aimerais vraiment que le Grand Moncton devienne une destination culinaire.»

Le groupe de Jason, on le trouve sur les médias sociaux – Facebook et Instagram – en plus d’un site web. Chaque mois, il organise des rencontres avec des chefs. Le premier événement, au Bistro 33, a été à guichet fermé.

«Je travaille avec des chefs et des restaurateurs qui préparent un menu spécialement pour ce groupe. Alors, le chef sort de sa cuisine et vient décrire chaque plat du repas et de la façon dont le tout a été préparé», explique le passionné de cuisine.

Il ne fait pas d’argent avec ces soirées. À 85$ par personne pour le premier événement, ce n’est tout de même pas donné. Le prix inclut toutefois une dégustation de vin, le repas, les taxes et même le pourboire.

«C’est un de mes passe-temps. On ne fait pas d’argent. On ne fait que rassembler des gens qui aiment bien manger pour leur offrir une expérience qui sort de l’ordinaire à un des restaurants de la ville.»

Jason Gallant cuisine depuis 10 ans. C’est sa passion.

«Je vais dans ces restaurants à Moncton et j’essaie de reproduire des plats à la maison au grand plaisir de ma conjointe. Je crois qu’il me manque quelques trucs, mais je suis tout près», dit-il pas peu fier.

Le prochain événement aura lieu au restaurant du deuxième étage au Dolma à Moncton. Toute l’information est disponible sur la page Facebook du groupe (en anglais seulement). On le trouve en cherchant «Hub City Foodies».