Un nouveau Kraft Dinner à la citrouille épicée pour souligner l’automne

Question de souligner l’arrivée de l’automne et la fête de l’Halloween, une version du Kraft Dinner à saveur de citrouille épicée sera lancée à travers le pays au cours des prochains jours.

L’entreprise d’aliments et de boissons Kraft Heinz Canada en a fait l’annonce mercredi matin par voie de communiqué. Disponible au Canada en octobre, le KD à la citrouille épicée est fait de la classique poudre au fromage avec une touche automnale constituée d’un peu de cannelle, de muscade, de piment de la Jamaïque et de gingembre. Le nouveau produit sera servi dans une tasse à café blanche avec une garniture d’épices à la cannelle.

«Après des années à observer les Canadiens et les Canadiennes s’enthousiasmer lors de la saison de la citrouille épicée, nous avons pensé qu’il était temps de marier les deux saveurs cultes et de créer le KD à la citrouille épicée», a expliqué Brian Neumann, chef de marque, consolidation de marque et innovation, à Kraft Heinz Canada.

Malgré ses nombreux détracteurs, le Kraft Dinner est considéré comme un plat national au Canada. Selon certaines données, il se consomme 250 000 boîtes de Kraft Dinner chaque jour au pays.

Crédit photo: Compte twitter de Kraft Dinner.