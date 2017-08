Bleuets à la crème mascarpone au citron

1. Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique, mélanger le fromage mascarpone, la crème, le sucre et 1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron jusqu’à ce que la préparation soit lisse et ait épaissi légèrement.

2. Dans un autre bol, mélanger le miel et le reste du jus de citron. Ajouter les bleuets et mélanger délicatement pour bien les enrober. Répartir la préparation de bleuets dans quatre petits bols. Garnir chacun de la crème mascarpone réservée.