Des plats simples à cuisiner pour réchauffer l’atmosphère

1. Préchauffer le four à 220 ⁰C (350 ⁰F). Placer des coupelles de papier dans 12 moules à muffins. Tamiser ensemble la farine, le sel et la poudre à pâte.

2. Dans un autre bol, ajouter le sucre, le beurre fondu, le beurre d’arachide et les œufs, et mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Ajouter les ingrédients secs et le lait, et remuer jusqu’à ce que le mélange soit bien humecté. Ne pas trop mélanger; la pâte doit être légèrement grumeleuse.

3. Incorporer les raisins. Répartir la pâte dans les moules et garnir chacun d’une cuillère à thé de gelée de raisins. Faire cuire au four préchauffé jusqu’à ce que les muffins soient dorés, soit de 14 à 16 minutes. Laisser refroidir avant de servir.

Information nutritionnelle par portion : calories 286, protéines 6,5 g, glucides 35 g, lipides 14,5 g, (44 % des calories provenant des lipides), cholestérol 54 mg, sodium 312 mg, fibres 1,4 g