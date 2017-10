Rôties à l’avocat repensées

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Tapisser 2 plaques à pâtisserie de papier parchemin.

2. Dans un bol moyen, mélanger les avocats, la tomate, le maïs, l’oignon rouge, 10 ml (2 c. à thé) de jus de lime, la poudre de chili, la moitié de l’ail et 1 ml (1/4 c. à thé) de sel.

3. Sur un comptoir propre, placer une feuille de pâte phyllo. La badigeonner uniformément de beurre, et la recouvrir d’une autre feuille, en l’étendant bien à plat. Badigeonner la deuxième feuille de beurre et la recouvrir d’une autre feuille. Couper les feuilles en 5 lanières uniformes sur le côté le plus long. Couper chaque lanière en deux, etcouper les lanières en deux de nouveau, de façon à créer 4 carrés de 8 cm (3 po). Répéter avec le reste des lanières.

4. Remplir la moitié de chaque carré de 15 ml (1 c. à soupe) de garniture, en laissant une bordure de 1 cm (0,5 po). Badigeonner la bordure d’œuf battu. Plier la pointe de la moitié non garnie sur la bordure garnie de façon à créer un triangle et appuyer fermement pour sceller les bordures d’œuf battu. Placer sur les plaques à pâtisserie préparées et badigeonner les triangles d’œuf battu. Cuire au four jusqu’à ce que les pochettes soient dorées, environ 10 minutes. Répéter avec le reste des feuilles de pâte phyllo et de garniture.

5. Entre-temps, dans un petit bol, mélanger la crème sure, la coriandre, le reste du jus de lime, l’autre moitié de l’ail, et le reste du sel. Servir avec les pochettes.