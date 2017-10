Salade automnale idéale pour le lunch

Vous êtes à court d’idées de recettes réconfortantes et savoureuses pour le lunch? Marie Noelle Marineau du blogue Marginale et Heureuse a créé cette recette santé, délicieuse et prête en moins de 15 minutes. En ajoutant le Riz en coupe prêt à servir Minute Rice à tout ce que vous trouvez dans votre réfrigérateur, vous allez pouvoir créer le meilleur des touski! Mélangez le quinoa froid ou tiède à vos ingrédients préférés!

Ingrédients

2 coupes (125g chacune) Quinoa blanc et rouge prêt à servir

60 ml (1/4 tasse) d'huile d'olive

1 citron

1 petit oignon rouge

1 carotte

1 pomme

125 ml (1/2 tasse) de fromage feta

80 ml (1/3 tasse) d'amandes effilées

500 ml (2 tasses) de verdures, au goût (épinards, choux frisé ou salade)

Sel et poivre, au goût

Préparation