Calzones parfaites pour les repas en famille

De la pratique de hockey aux leçons de musique, la course après l’école peut être mouvementée. Pour les soirées où vous êtes pressé par le temps, la préparation des repas peut vous simplifier la vie.

Farcies d’un ingrédient favori – les saucisses fumées – ces calzones sont un délicieux repas que les enfants savoureront avec plaisir.

Savourez ces calzones tout de suite ou préparez-les à l’avance, enveloppez-les individuellement dans une pellicule plastique et conservez-les au congélateur. Lorsque vous êtes prêt à les déguster, simplement les réchauffer au four et les servir bien chaudes.

Ingrédients

60 ml (¼ tasse) de farine tout usage 1 (700 g) boule de pâte à pizza fraîche 8 saucisses fumées coupées en dés 1 petit oignon, haché finement 1 poivron (de n’importe quelle couleur), coupé en dés 2 gousses d’ail, émincées 2,5 ml (½ c. à thé) de cumin 2,5 ml (½ c. à thé) de poudre de chili 250 ml (1 tasse) de fromage râpé, divisée Dorure : un blanc d’œuf fouetté avec une goutte d’eau Sel et poivre, au goût

Préparation