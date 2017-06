Twisted Sister poursuit un promoteur

Le groupe heavy metal Twisted Sister soutient qu’un promoteur l’a floué en ne payant pas la plupart de la somme prévue pour un concert de fin de tournée donné l’an dernier.

Le spectacle était le dernier de cette tournée pour la région des États du New Jersey, de New York et du Connecticut, et Twisted Sister offrait ses « au revoir » à ses fans.

L’entreprise Jema Productions, qui conclut des contrats avec des promoteurs au nom du groupe, poursuit le promoteur John D’Esposito et son entreprise Rock N Festivals.

Twisted Sister soutient n’avoir reçu que 50 000 $ US des 200 000 $ US qu’il devait percevoir pour livrer une prestation l’un des trois soirs du festival The Rock Carnival. L’événement avait lieu dans le stade d’une ligue de baseball mineure à Lakewood, dans le New Jersey.

Le guitariste Jay Jay French, qui est à la tête de Jema Productions, a affirmé qu’il était « très regrettable » que ce problème de paiement allégué survienne.

M. D’Esposito plaide dans des documents déposés en cour qu’il s’était entendu avec l’agent de Twisted Sister, Daniel Stanton, pour une altération du paiement. Le promoteur aurait essuyé d’importantes pertes économiques en raison du temps pluvieux qui a marqué le festival.

Le promoteur soutient que M. Stanton souhaitait que trois groupes qui donnaient des performances d’ouverture soient payés avant Twisted Sister. L’agent aurait ensuite accepté de recevoir un chèque de 200 000 $ US, consentant par le fait même à laisser le temps à M. D’Esposito de payer son dû pour la location du site du festival, toujours selon le promoteur.

Twisted Sister est connu pour des succès comme « We’re Not Gonna Take It » et « I Wanna Rock ».