Daniel Day-Lewis quitte la profession d’acteur

Bien qu’il ait déjà eu de longues interruptions dans sa carrière, notamment à la fin des années 1990, quand il a tout abandonné pour devenir cordonnier, Daniel Day-Lewis a annoncé sa décision de quitter définitivement les plateaux.

« Daniel Day-Lewis ne travaillera plus comme acteur. Il est immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs et le public depuis tant d’années « , déclare sa porte-parole Leslee Dart. « C’est une décision privée et ni lui ni ses représentants ne feraient d’autres commentaires à ce sujet ». Bien sûr, étant donné qu’il a pris de longues pauses avant, et que des acteurs, comme Steven Soderbergh, avaient annoncé leurs retraites puis sont revenus, il reste à voir si cela durera dans le temps. Mais à 60 ans, et compte tenu de sa carrière, il y a de forte chance pour que cette fois soit la dernière.

Considéré comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération, Daniel Day-Lewis a remporté trois Oscars et a participé à de nombreux films qui lui ont permis d’interpréter toutes sortes de personnages, tels que « Bill le Boucher » dans Gang of New York (2002) ou encore « Abraham Lincoln » dans Lincoln (2012). Ainsi, il a joué aussi bien des présidents et des tyrans que des hommes d’affaires et des artistes. Au cours de sa carrière, il a travaillé avec certains des meilleurs réalisateurs comme Martin Scorsese, Michael Mann ou encore Jim Sheridan.

Il ne reste qu’un dernier acte à jouer, mais celui-ci est pour nous, spectateur. Son dernier film sortira cette année sous le nom de Phantom Thread. Paul Thomas Anderson, le réalisateur de ce film, a déjà travaillé avec Daniel Day-Lewis dans There will be blood, film où il fut récompensé par l’Oscar du meilleur acteur…