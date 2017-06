Le bassiste de U2 remercie son groupe

En recevant un prix à New York, le bassiste de U2 Adam Clayton a remercié ses comparses du groupe irlandais pour leur appui pendant son traitement pour une dépendance à l’alcool il y a quelques années de cela.

M. Clayton, âgé de 57 ans, est allé cueillir lundi le prix MusiCares, une récompense décernée par la fondation du même nom, associée à l’Académie nationale des arts et des sciences.

Le musicien a dit que le groupe avait conclu un « pacte » pour n’abandonner personne, et il a remercié ses compagnons pour avoir « honoré cette promesse ».

Il a terminé son discours en citant les paroles écrites par le chanteur de U2, Bono: « Si vous partez, partez, je vais suivre » (« If you walk away, walk away, I will follow. »).

Lors de la soirée au théâtre Playstation, dans le quartier Time Square, le groupe a aussi joué les chansons « Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of », « Vertigo », et, évidemment, « I Will Follow », à laquelle bassiste avait fait référence plus tôt.

Clayton avait reçu son prix des mains du producteur britannique Chris Balckwell, qui l’a présenté comme quelqu’un qui a « traversé une dépendance, qui en est sorti de l’autre côté, et qui a été assez courageux pour l’admettre ».

En arrivant sur scène, le bassiste a dit à la blague qu’il n’était « pas habitué à faire quelque chose par lui-même ».

Il a ensuite adopté un ton plus sérieux. « Je suis un alcoolique, un toxicomane, mais d’une certaine façon, cette maladie dévastatrice est ce qui m’a amené dans cette vie merveilleuse que j’ai maintenant », a-t-il déclaré.