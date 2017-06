Rob Lowe a cru mourir face au Sasquatch

Rob Lowe croyait qu’il allait mourir lorsqu’il a rencontré une créature ressemblant au Sasquatch pendant le tournage de sa nouvelle série documentaire pour la chaîne A&E.

L’acteur a raconté au magazine Entertainment Weekly que la rencontre avait eu lieu dans les monts Ozark, qui s’étendent dans l’Arkansas, le Missouri et l’Oklahoma.

Rob Lowe a expliqué qu’il campait à cet endroit avec ses fils pour mener une enquête sur une créature que les résidants locaux appellent « singe des bois », pendant le tournage de la série « The Lowe Files ». Quelque chose s’est alors approché du camp, et l’acteur raconte qu’il s’est étendu sur le sol, croyant qu’il allait être tué.

Il ajoute qu’il est conscient que son histoire le fait paraître comme une vedette cinglée d’Hollywood.

« The Lowe Files » suit l’acteur et ses fils, Matthew et John Owen, pendant qu’ils explorent des phénomènes mystérieux à travers les États-Unis.