Jean Marc Vallée finaliste pour un prix Emmy

Le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée est en lice pour un des prix Emmy remis par l’Académie américaine de la télévision.

Le réalisateur de « C.R.A.Z.Y. » est en nomination pour la télésérie « Big Little Lies », produite par la chaîne câblée HBO, qui a obtenu au total 16 nominations, dont meilleure télésérie, meilleures actrices (Nicole Kidman et Reese Witherspoon) et meilleures actrices de soutien (Laura Dern et Shailene Woodley).

« Big Little Lies » et son réalisateur se mesureront aux téléséries « Fargo », « FEUD: Bette And Joan », « Genius » et « The Night Of ».

Malgré les succès de son film américain « Dallas Buyers Club » en 2013, Jean-Marc Vallée n’avait pas été finaliste pour l’Oscar de la meilleure réalisation, mais ses acteurs principaux Matthew McConaughey et Jared Leto avaient été récompensés d’une statuette. Vallée était finaliste (sous un pseudonyme) dans la catégorie montage.

Le cinéaste québécois réalise et coproduit actuellement pour HBO une nouvelle télésérie américaine, « Sharp Objects », mettant en vedette Amy Adams.

Dans la catégorie comédie, les finalistes pour un prix Emmy sont: « Atlanta », « black-ish », « Master of None », « Silicon Valley », « Unbreakable Kimmy Schmidt » et « Veep ». Du côté des séries dramatiques, on retrouve cette année « Better Call Saul », « The Crown », « House Of Cards », « Stranger Things », « This Is Us », « Westworld » et « The Handmaid’s Tale » (adaptation du roman « La Servante écarlate » de Margaret Atwood).

Au Canada anglais, « Full Frontal with Samantha Bee » et la spéciale « Not the White House Correspondents’ Dinner » ont aussi reçu plusieurs nominations pour les prix Emmy.

Le 69e gala des prix Emmy, animé par Stephen Colbert, aura lieu le 17 septembre à Los Angeles.