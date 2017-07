Les fans du « Trône de Fer » pourront apprendre le haut valyrien

Les amateurs de la série Game of Thrones pourront prendre leur mal en patience d’ici la sortie de sa prochaine saison, dimanche, en pratiquant leur haut valyrien.

Apprendre les rudiments de cette langue parlée par l’ancien peuple dompteur de dragons de Valyria est maintenant chose possible grâce à l’application Duolingo et le linguiste américain David J. Peterson, qui en ont conçu un cours virtuel.

On peut notamment l’entendre des lèvres de Daenerys Targaryen, personnage central de l’émission de la chaîne câblée HBO.

David J. Peterson avait lui-même pris part à la création de ce vocabulaire fictif, qui a d’abord figuré dans les romans « A Song of Ice and Fire » signés par George R. R. Martin et desquels est inspirée la série télévisée.

Une des phrases les plus connues en haut valyrien est sans doute « Valar Morghulis », qui signifie « Tous les hommes doivent mourir ».

Se familiariser avec des langues issues d’univers fictifs relève de la tradition pour les amateurs de fantasy et de science-fiction.

La saga Star Trek a donné naissance à plusieurs dialectes, dont le klingon, et les livres du Seigneur des anneaux ont popularisé plusieurs langues elfiques créées par l’auteur J. R. R. Tolkien.

Plusieurs dictionnaires en ligne dissèquent déjà les expressions utilisées dans Game of Thrones, tandis que le site Living Language offre un cours payant de Dothraki, langue parlée par les guerriers nomades du continent d’Essos.

Le premier épisode de la septième saison de Game of Thrones, « Le Trône de fer », en français, sera diffusé dimanche.