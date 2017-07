L’acteur Martin Landau est décédé à l’âge de 89 ans

Un porte-parole de Martin Landau a annoncé que l’acteur était décédé à l’âge de 89 ans.

Dick Guttman a indiqué que la vedette de la série de la télévision « Mission: Impossible » était morte à la suite de complications inattendues survenus lors de sa courte hospitalisation au centre médical de UCLA.

Martin Landau était le maître des déguisements dans l’équipe de Mission Impossible. Il a connu une prolifique carrière au grand écran, remportant notamment l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation poignante d’un Bela Lugosi vieillissant dans le film « Ed Wood », en 1994.

Il a aussi été candidat à deux reprises pour cet Oscar: pour le film « Crime and Misdemeanors » en 1989 et pour « Tucker: The Man and His Dream » en 1988.

Il joua aussi le rôle du lieutenant du méchant dans le film d’espionnage « North by Northwest » d’Alfred Hitchcock en 1959.

Martin Landau est aussi célèbre pour avoir refusé le rôle de Mr. Spock dans la série « Star Trek », rôle qui a été finalement interprété par Leonard Nimoy. Ironie des choses, Nimoy a ensuite joué un personnage semblable à celui de Landau dans les deux dernières saisons de « Mission: Impossible ».

À la télévision, il a aussi joué dans la série « Cosmos 1999 ».