La dernière réalisation de James Franco et la suite de « Super Size Me » au TIFF

La première mondiale de la nouvelle réalisation de James Franco, « The Disaster Artist », et la suite du documentaire « Super Size Me » s’ajoutent à la programmation du Festival international du film de Toronto (TIFF) en septembre.

Les organisateurs ont annoncé une nouvelle série de films, mardi, dont celui de l’acteur-réalisateur James Franco, basé sur la création et le tournage du « navet-culte » de Tommy Wiseau « The Room » (2003).

En ouverture de la section suspense/horreur « Folie de minuit », le TIFF présentera en première mondiale « Bodied », du réalisateur de vidéoclips Joseph Kahn.

Le TIFF a aussi annoncé mardi la présentation d’un film sur l’équipe de politique étrangère de l’ex-président Barack Obama, « The Final Year », du documentariste Greg Barker, ancien de l’émission « Frontline ».

Jim Carrey est bien sûr l’une des deux vedettes du documentaire de Chris Smith au titre très « kaufmanien »: « Jim & Andy: the Great Beyond _ the story of Jim Carrey & Andy Kaufman featuring a very special, contractually obligated mention of Tony Clifton ». Carrey avait interprété le comique américain Kaufman (et son personnage de Clifton) dans un film de Milos Forman, « L’Homme sur la Lune », en 1999.

Toujours dans la section documentaire, le TIFF proposera un film sur Grace Jones, un autre sur la primatologue Jane Goodall, et un film présenté comme la biographie « définitive » d’Eric Clapton, réalisé par Lili Fini Zanuck. Elle avait déjà produit en 1999 un documentaire pour la télévision sur un spectacle-bénéfice donné par Clapton pour son centre de désintoxication à Antigua.

Côté fiction, Nicolas Cage retrouve le réalisateur Brian Taylor (« Ghost Rider 2 ») dans le suspense « Mom and Dad », avec Selma Blair, présenté en première mondiale.

Le 42e TIFF se tiendra du 7 au 17 septembre. Les organisateurs annonçaient lundi que le festival s’ouvrirait avec un biofilm consacré à la vedette américaine du tennis John McEnroe (interprété par Shia LaBeouf). Le film retrace la rivalité légendaire entre l’impétueux Américain et le Suédois Bjorn Borg, qui a atteint son apogée à Wimbledon en 1980.