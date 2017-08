Un avocat de Bill Cosby se retire du dossier avant le nouveau procès

L’un des avocats de Bill Cosby qui l’a défendu lors de son procès pour agression sexuelle qui a été déclaré nul, veut se retirer du dossier avant le nouveau procès qui doit commencer en novembre.

L’avocat principal de la défense, Brian McMonagle, a rempli des documents mardi pour demander de se retirer de l’équipe de M. Cosby. Il a affirmé que M. Cosby avait entamé des démarches pour se trouver d’autres avocats.

Le juge du comté de Montgomery, Steven O’Neill, considérera sa requête lors d’une conférence préparatoire, le 22 août.

L’ancienne vedette de la télévision subit un second procès concernant des allégations remontant à plus d’une dizaine d’années. Andrea Constand l’accuse de l’avoir droguée et violée.

Les procureurs s’étaient retrouvés à la case départ le 17 juin lorsqu’un juge a déclaré le procès nul. Le jury n’était pas arrivé à un verdict après plus de 52 heures de délibérations.

Le comédien de 80 ans a toujours dit que ses rapports avec l’ex-employée de l’Université Temple étaient consensuels.