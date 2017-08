Goldy McJohn, membre fondateur du groupe canadien Steppenwolf, est mort

Un des membres fondateurs du groupe canadien de rock Steppenwolf, à qui l’on doit notamment « Born to be Wild » et « Magic Carpet Ride« , s’est éteint.

Le claviériste John Goadsby, alias Goldy McJohn, a succombé à une crise cardiaque, mardi, annonce une publication sur sa page Facebook. Il était âgé de 72 ans.

Ses funérailles auront lieu à Seattle vendredi prochain.

Steppenwolf avait fait ses débuts à Toronto et avait connu un grand succès en 1968, avec son premier album éponyme.

Le groupe était en lice pour être intronisé cette année au Temple de la renommée du Rock and Roll, mais n’a finalement pas été sélectionné.

Le groupe a vu défiler bon nombre de musiciens au fil des ans, mais le temple présente Goldy McJohn, le chanteur John Kay, le batteur Jerry Edmonton et le bassiste Nick St. Nicholas, deux Canadiens, comme ses membres principaux.