Cynthia Nixon (« Sex and the City ») pressentie pour être gouverneure de New York

L’actrice Cynthia Nixon, la Miranda Hobbes de la série « Sex and the City », est pressentie pour être candidate au poste de gouverneure de l’État de New York.

C’est le très sérieux « Wall Street Journal » qui a été le premier à écrire, vendredi, que l’actrice avait été sollicitée par des groupes progressistes pour se présenter à la primaire démocrate contre le gouverneur actuel, Andrew Cuomo.

Cynthia Nixon, qui vient d’incarner la poétesse américaine Emily Dickinson dans un biofilm de Terence Davies, est déjà une militante très active dans son État. L’actrice n’a pas confirmé la nouvelle et un message laissé à son agent est resté sans réponse, vendredi.

L’Alliance pour la qualité de l’éducation a indiqué au quotidien que la candidature de cette femme progressiste insufflerait une excitation aux électeurs dans la primaire démocrate.

Le quotidien cite par ailleurs les noms de quelques personnes qui pourraient vouloir déloger le gouverneur Cuomo lors de la primaire démocrate, dont l’ancien sénateur Terry Gipson et la mairesse de Syracuse, Stephanie Miner.

L’élection du gouverneur de l’État de New York aura lieu en novembre 2018.