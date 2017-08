« Despacito » devient la vidéo la plus populaire de tous les temps sur YouTube

La vidéo de la chanson à succès « Despacito » est devenue la plus populaire de tous les temps sur YouTube avec plus de trois milliards de visionnements.

Le site YouTube a annoncé vendredi que le morceau de Luis Fonsi et de Daddy Yankee avait surpassé l’ancien record de la chanson, « See You Again », de Wiz Khalifa et Charlie Puth, tirée de la bande sonore du film « Furious 7 » (« Dangereux 7 »).

« Despacito » est devenu un succès international cette année, trônant au sommet du classement Billboard Hot 100.

La vidéo qui a battu le record ne comprend toutefois pas la populaire version remixée avec Justin Bieber. Cette dernière a été vue plus de 464 millions de fois.

« Despacito » devient ainsi la première vidéo à atteindre les trois milliards de visionnements sur YouTube. La vidéo est également la plus aimée sur YouTube.