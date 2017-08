Zoom sur « Les Bluecharms »

L’Acadie est à l’honneur au festival inter-celtique de Lorient en France. Cinq groupes musicaux acadiens y sont présents, nous vous les présentons tout au long de la semaine.

Tenant leur nom d’une mouche de pêche, Les Bluecharms sont quatre jeunes femmes de la région de la rivière Restigouche. La fusion éclectique de deux nomades à temps partiel et deux mamans à temps plein, se transforme en énergie musicale étonnante, heureux mélange de folie et de stabilité. On pourrait qualifier leur musique de Gypsy, Folk, Rock, Rockabilly, Bluegrass, Country ou Traditionnel mais pourquoi ne pas tout simplement appeler ça par son nom : du Bluecharms!