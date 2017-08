Zoom sur « The BackYard Devils » [VIDÉO]

Le pavillon Acadien du Festival Interceltique fait fureur à Lorient. Comme nous vous le disions ici, cinq groupes sont présents au Festival pour représenter les couleurs de l’Acadie.

Hier nous vous présentions « Les Bluecharms« , aujourd’hui ce sera « The BackYard Devils ».

L’histoire du groupe The BackYard Devils a commencé il y a de cela cinq ans, lorsque le chanteur et parolier principal Erik Arsenault a décidé de retourner dans les Maritimes après avoir travaillé dans l’Ouest canadien quelques années. L’idée de former un groupe de bluegrass et de dirty country a été déterminée lors de la route de retour qu’Erik a fait en compagnie de son frère Rémi. Le duo voulait que le groupe puisse à la fois divertir les jeunes et les moins jeunes. Ils ont recruté deux musiciens très en demande dans la région : le guitariste Christien Belliveau et le joueur de mandoline et de banjo, Dillon Robicheau.

Avec une guitare rythmique qui a du swing, de joyeux slaps de basse, des solos de guitare fracassants et un jeu de banjo et de mandoline rapide comme l’éclair, The Backyard Devils ont su façonner leur propre son tout en rendant hommage aux légendes du genre. Leur premier album homonyme, lancé en mai 2011, a été très bien reçu à la fois par le public et la critique. The BackYard Devils sont devenus des favoris du circuit de spectacles festifs dans les Maritimes. Ils ont gagné trois prix Music•Musique N.-B.. Ils ont aussi effectué des tournées partout au Canada, dans l’est des États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Suisse. Ils ont lancé leur second album Honky Tonk Heartbreaker en décembre 2014.

Par l’équipe du Festival Interceltique de Lorient.