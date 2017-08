Zoom sur « Seconde Nation » [VIDÉO]

Le pavillon Acadien du Festival Interceltique fait fureur à Lorient.

Hier nous vous présentions « The BackYard Devils », aujourd’hui voici « Seconde Nation ».

Ils sont joyeux, énergiques et chantent l’Acadie et ses traditions.. Ils font résonner guitare, contrebasse, violon, pieds, cuillères et voix pour offrir au public un spectacle déjanté et hors du commun durant lequel personne ne peut rester assis ou muet ! Une énergie unique où s’unissent l’animation, le conte, l’humour, la tradition acadienne, la qualité musicale et la comédie. Le groupe « Seconde Nation » propose principalement des chansons puisées dans le répertoire traditionnel acadien et des pièces instrumentales vivantes où le violon est à l’honneur. Bien des rires et du plaisir.

– Dominique Breau (voix, conte, cuillères, pieds…)

– Marie-Andrée Gaudet (violon, voix)

– Julien Breau (base, voix)

– Jacques Blinn (guitare, mandoline, voix)