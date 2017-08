L’adaptation de « La petite fille qui aimait trop les allumettes » au TIFF

L’adaptation au cinéma du roman « La petite fille qui aimait trop les allumettes », de Gaétan Soucy, sera présentée en première mondiale au Festival international du film de Toronto (TIFF), en septembre.

Son réalisateur, Simon Lavoie, avait remporté l’an dernier au TIFF le prix du meilleur film canadien pour « Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau », coréalisé avec Mathieu Denis, tout comme leur « Laurentie » en 2011.

Simon Lavoie avait déjà « adapté librement » pour le grand écran une nouvelle d’Anne Hébert pour réaliser « Le Torrent » (2012). Le roman de Gaétan Soucy était paru en 1998 et avait connu beaucoup de succès; l’écrivain est décédé subitement en juillet 2013 à l’âge de 54 ans.

Le réalisateur Lavoie promet une « relecture personnelle de l’oeuvre de Gaétan Soucy, avec une signature visuelle forte et des personnages intenses et attachants ». Le film, qui sortira en salle le 3 novembre, met en vedette la jeune Marine Johnson dans le rôle de « la petite fille » en question, entourée d’Antoine L’Écuyer, de Jean-François Casabonne, d’Alex Godbout (« Subito Texto », « O' »), et de Laurie Babin-Fortin (la gymnaste suicidaire dans « En thérapie »).

Le TIFF a aussi annoncé que le réalisateur québécois Kim Nguyen présentera son plus récent film, « Eye on Juliet », tourné au Québec et au Maroc avec l’acteur britannique Joe Cole. Robin Aubert présentera aussi son plus récent film, « Les Affamés », avec Marc-André Grondin.

La documentariste abénaquise Alanis Obomsawin viendra par ailleurs présenter à Toronto son nouveau film, « On ne peut pas faire deux fois la même erreur », sur les soins à l’enfance au sein des nations autochtones et la victoire juridique remportée en 2016.

Denis Côté sera lui aussi en lice pour le prix du meilleur film canadien avec « Ta peau si lisse », un film-essai sur le rapport qu’entretiennent les culturistes avec leur santé générale. Le film, qui a été seulement présenté dans le cadre de « projections événementielles », en présence du réalisateur, avait été programmé au dernier festival de Locarno, en Suisse, où Denis Côté a toujours une place de choix.

Par ailleurs, on a appris mercredi que le court métrage « Pré-Drink », du réalisateur québécois Marc-Antoine Lemire, sera présenté en première mondiale au TIFF, et est en lice pour le prix du Meilleur court métrage canadien.

L' »affiche canadienne » du TIFF annoncée mercredi comprend aussi l’adaptation qu’a tirée l’actrice Sarah Polley du roman de Margaret Atwood « Captive » (« Alias Grace »), réalisée pour CBC et pour la plateforme Netflix. Après « La Servante écarlate » d’Atwood sur la chaîne Bravo, la minisérie « Alias Grace » sera présentée à compter du 25 septembre à la télévision anglaise de Radio-Canada.

Les organisateurs du TIFF s’enorgueillissent par ailleurs que près du tiers des longs métrages canadiens présentés cette année à Toronto soient des « premières oeuvres ».

Le TIFF s’ouvrira le 7 septembre avec le biofilm « Borg/McEnroe », mettant en vedette Shia LaBeouf.