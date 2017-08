Zoom sur « Jacques Jacobus » [VIDÉO]

Le pavillon Acadien du Festival Interceltique fait fureur à Lorient.

Hier nous vous présentions « Seconde Nation » , aujourd’hui voici « Jacques Jacobus » qui a entrepris un carrière en solo depuis peu.

Si l’on exclut l’équipement nécessaire à la pratique de ces deux formes d’art, la musique et la magie ont étonnement beaucoup en commun. «Les gens qui vont voir un spectacle ou qui achètent un album veulent croire en quelque chose», explique le rappeur néo-écossais que l’on appellera désormais Jacques Jacobus, conjugaison entre le nom qu’il emploie à la ville (Jacques Alphonse Doucet) et celui grâce auquel il mettait au monde son alter-ego hip-hop il y a plus de quinze ans (Jacobus). Après s’être taillé une place parmi la frange la plus novatrice du rap canadien au sein des formations Jacobus et Maleco et Radio Radio, le musicien claironne fièrement Le retour de Jacobus, titre d’une première parution en solo.

La cornemuse inaugurant l’album ne pourrait être plus claire: Jacques Jacobus revendique fièrement, et plus que jamais, son identité néo-écossaise, dont l’instrument est indissociable. Le retour de Jacobus célèbre aussi toutes ces rencontres qui seraient, sans la musique, demeurées impossibles, dont celle de Luc Langevin, qui prête sa voix à l’intro d’une des pièces de l’album.Ma vie c’est un movie, se réjouit Jacques Jacobus, encore émerveillé et incrédule de cette occasion constamment renouvelée qu’est devenu son existence de goûter à ce que le monde recèle de meilleur, de jouer au golf quand ça lui chante et de consacrer le temps qu’il désire à sa passion pour la magie (pas de farce).

​En renouant avec le nom sous lequel il a pour la première fois pris la scène, Jacques Jacobus remonte le temps et mesure le chemin parcouru entre la naissance d’un rappeur abordant insolemment chaînes et casquette, et l’avènement du dandy immanquablement bien mis s’étant forgé une place dans l’imaginaire québécois et acadien. Laquelle de ces deux incarnations correspond le mieux à sa vérité?, se demande-t-il tout au long du Retour de Jacobus, sans donner de réponse, manière de rappeler que l’identité réelle de celui qui accepte de se remettre en question ne peut qu’être en constante mutation. Quelque part entre introspection et hédonisme, entre questionnements et déhanchements, entre rap et électro, le voici qui tente de réconcilier la candeur de sa jeunesse et le raffinement du trentenaire qu’il est aujourd’hui.

Par l’équipe de Jacques Jacobus.