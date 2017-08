Zoom sur « Maggie Savoie » [VIDÉO]

Le pavillon Acadien du Festival Interceltique fait fureur à Lorient.

Hier nous vous présentions « Jacques Jacobus » , aujourd’hui voici « Maggie Savoie » qui a entrepris un carrière en solo depuis peu.

Originaire de Kedgwick au Nouveau-Brunswick, Maggie est une artiste autodidacte. C’est à 10 ans qu’elle apprend à jouer de la guitare. La musique est présente tout au long de sa jeunesse, c’est alors qu’elle poursuit des études en guitare classique à l’Université de Moncton. Cependant, après deux ans, elle délaisse les études pour laisser place à une vie de nomade. Elle revient après sept ans pour se remettre à la musique avec la formation « Bluecharms », puis lance l’album de son projet solo, Le Sage Du Bois e Chauffage en 2015. Inspirée des styles musicaux passant du vieux Hank Williams jusqu’à du Bonobo, Maggie nous transporte dans un univers musical qui lui est propre! Même si elle est multi-instrumentiste Maggie est avant-tout une guitariste. La guitare est en avant plan dans toutes les chansons qu’elle compose. Il s’agit à la fois de mélodies simples et complexes de par les arrangements musicaux qui s’amalgament à une base folk aux accents blues et jazz. Depuis tout récemment, elle se voit partager sa musique avec le son du violon de Marie-Andrée Gaudet et la contrebasse de Rémi Arsenault. Ces deux derniers complices viennent apporter des couleurs et une chaleur à saveurs folks. On peut donc la retrouver en formule trio, en duo ou en solo sur scène. Sa voix, comme ses textes, rejoignent autant le coeur que la raison par leur simplicité et leur authenticité!