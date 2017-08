Angelina Jolie, George Clooney, Drake et Idris Elba sont attendus au TIFF

Le Festival international du film de Toronto verra défiler sur son tapis rouge Angelina Jolie, George Clooney, Emma Stone, Jennifer Lawrence et Idris Elba.

Parmi les autres vedettes attendues au TIFF figurent Matt Damon, Nicole Kidman, Jessica Chastain et Liam Neeson.

Les organisateurs indiquent que plusieurs centaines d’invités participeront à ce rendez-vous annuel du septième art, un marathon de films qui s’étirera sur 11 jours à compter du 7 septembre.

Angelia Jolie fera la promotion de « First They Killed My Father », qu’elle a réalisé, produit et coécrit, de même que « The Breadwinner », dont elle est aussi la productrice.

Le rappeur Drake a pour sa pour produit « The Carter Effect », un documentaire sur l’ex-joueur de basket-ball Vince Carter.

Quant à George Clooney, il a réalisé la comédie « Suburbicon », qui a nul autre que Matt Damon pour tête d’affiche.

Emma Stone campe le rôle d’une joueuse de tennis dans le drame historique « Battle of the Sexes », et Jennifer Lawrence est mise en vedette dans « Mother! », que signe Darren Aronofsky.

Mardi, le festival a annoncé que Helen Mirren et Javier Bardem monteront sur scène pour discuter du métier d’acteur au grand écran.

Gord Downie brillera par son absence, alors que sera présenté le documentaire « Long Time Running », qui suit son groupe, The Tragically Hip, après l’annonce de son diagnostic de cancer incurable.

Malgré cette myriade de célébrités, le festival a été élagué cette année.

On y présentera 255 longs-métrages, contre 296 l’an dernier, et 84 courts-métrages, contre 101 lors de la dernière mouture.

Les productions canadiennes ont notamment écopé, avec une sélection de seulement 28 films d’ici, soit dix de moins qu’en 2016.