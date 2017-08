Le Festival du film de Venise lancera l’automne du cinéma, mercredi

Le Festival du film de Venise lancera mercredi la saison automnale du cinéma avec une offre de nouveaux films qui chercheront à obtenir de l’attention, des éloges et des prix.

Le plus vieux festival de cinéma du monde représente une vitrine importante pour les films qui souhaitent dominer la saison des prix à Hollywood. Au cours des dernières années, Venise a été la rampe de lancement de plusieurs gagnants d’Oscars, dont « Birdman » (« Birdman ou (les vertus insoupçonnées de l’ignorance) »), « Spotlight » (« Spotlight: Édition spéciale ») et « La La Land » (« Pour l’amour d’Hollywood »).

Cette année, le festival s’ouvrira avec « Downsizing », d’Alexander Payne, un drame de science-fiction mettant en vedette Matt Damon, dans la peau d’un homme qui souhaite minimiser ses problèmes en réduisant sa taille.

Parmi les autres films qui lutteront pour remporter le prestigieux Lion d’or, on note le nouveau titre de George Clooney, « Suburbicon », le film fantastique de Guillermo del Toro « The Shape of Water », ainsi que le thriller de Darren Aronofsky « Mother! ».

Le 74e Festival du film de Venise se tiendra du 30 août au 9 septembre.