Xavier Dolan décroche un rôle aux États Unis dans « Boy Erased »

Xavier Dolan a décroché un rôle aux États-Unis et se joindra à la distribution du film « Boy Erased » du réalisateur Joel Edgerton, a révélé mercredi le magazine « Variety ».

Russell Crowe, Nicole Kidman, Lucas Hedges, découvert dans « Manchester by the Sea », Cherry Jones et Michael « Flea » Balzary des Red Hot Chili Peppers seront aussi à l’affiche du deuxième long métrage du réalisateur de « The Gift ».

Le film est une adaptation du livre « Boy Erased: A Memoir of Identity, Faith, and Family » de Garrard Conley, qui a agi comme consultant pour le film.

Joel Edgerton sera scénariste, réalisateur et acteur pour cette production d’Anonymous Content, dont le tournage doit s’amorcer cet automne en vue d’une sortie en salle en 2018.

Le film doit raconter le récit de Jared (rôle qui sera interprété par Lucas Hedges), le fils d’un pasteur baptiste dans un village des États-Unis qui fait face à un choix déchirant: accepter de participer à une thérapie de conversion visant à réprimer son orientation homosexuelle, ou être renié par sa famille et ses amis.

Focus Features assure la distribution du film à l’échelle mondiale.