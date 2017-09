Clint Eastwood tourne un film sur l’attaque ratée d’un train en France en 2015

Clint Eastwood réalise actuellement en France un film qui montrera la fin dramatique d’une tentative d’attentat par Daech (le groupe armé État islamique) sur un train haute vitesse, alors que trois Américains avaient réussi à maîtriser le tireur.

Après avoir loué un train Thalys pour les cinq jours du tournage de « The 15:17 to Paris », le cinéaste s’est déplacé à Arras, la ville où s’est arrêté le train après qu’Ayoub El Khazzani a été arrêté par des passagers, incluant les trois amis d’enfance originaires de la Californie. Les Américains ont reçu la Légion d’honneur, plus haute distinction française.

Le magazine Variety a rapporté que les trois amis tiendront leur propre rôle dans le film.

Le tournage de vendredi a nécessité la fermeture de deux rails à Arras.

L’avocat d’Ayoub El Khazzani a affirmé que le suspect de l’attaque, survenue en août 2015, avait reçu des ordres du chef de la cellule de Daech qui a orchestré l’attaque ayant fait 130 morts à Paris trois mois plus tard.