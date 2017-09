Taylor Swift détrône « Despacito » du Billboard Hot 100 avec sa nouvelle chanson

Taylor Swift a réussi à détrôner le succès de l’été « Despacito » du sommet du palmarès Billboard Hot 100 après 16 semaines avec son nouvel extrait, empêchant la chanson de Luis Fonsi et Daddy Yankee de battre le record de Mariah Carey.

Billboard a annoncé mardi que la chanson « Look What You Made Me Do » est devenue le cinquième numéro un de Taylor Swift sur le Hot 100. « Despacito » avait égalé le record du duo de Mariah Carey et Boyz II Men, « One Sweet Day », à titre de chanson ayant occupé le plus longtemps la première place de ce palmarès, lancé il y a 59 ans.

Taylor Swift a par ailleurs établi son propre record avec cette nouvelle chanson tirée de son prochain album, « Reputation ». « Look What You Made Me Do » a établi le record du plus grand nombre d’écoutes en continu en une semaine pour une chanson interprétée par une femme, avec 84,4 millions d’écoutes aux États-Unis, selon Nielsen Music.