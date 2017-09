Une version augmentée de « Thriller » de Michael Jackson est présentée à Venise

Le réalisateur John Landis a déclaré lundi soir qu’il était toujours peiné par la mort de Michael Jackson. Il croit cependant qu’une projection rendant hommage au vidéoclip de « Thriller », dans le cadre du Festival du film de Venise, a été une bonne façon de célébrer la vie du musicien.

Une version augmentée du célèbre vidéoclip réalisé par John Landis, « Michael Jackson’s Thriller 3-D », a été présentée en compagnie d’un documentaire sur les coulisses de la production, qui n’avait jusqu’ici jamais été montré en salle.

John Landis a confié aux journalistes à Venise, lundi, que la mort de Michael Jackson à l’âge de 50 ans, en 2009, avait été une tragédie pour sa famille, ses amis et le monde.

Selon lui, les « vrais grands artistes de scène sont rares, et il était brillant, en plus d’être une figure tragique ».

Le vidéoclip de 14 minutes de la chanson « Thriller », paru en 1983, est né de l’amour du chanteur pour le film de John Landis, « An American Werewolf in London » (« Le loup-garou de Londres »), et de son désir de se transformer en monstre à l’écran.

Le réalisateur a expliqué que la technologie moderne lui avait permis de remixer le son et d’améliorer les visuels tout en convertissant le film en 3D afin que les spectateurs puissent « en faire l’expérience comme Michael l’aurait voulu ».

« Ma seule déception est que Michael n’est pas là pour le voir et l’entendre, parce que je crois qu’il l’aurait adoré », a-t-il avancé.