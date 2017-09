L’acteur canadien Jim Carrey met son âme à nu dans le documentaire « Jim et Andy »

L’Ontarien Jim Carrey, qui a été l’un des acteurs les plus connus d’Hollywood dans les années 1990, n’existe pas.

C’est ce qu’affirme Jim Carrey lui-même, en entrevue à la Mostra de Venise où il présente le film « Jim et Andy », un documentaire sur l’expérience qu’il a vécue lorsqu’il jouait Andy Kaufman dans le film biographique « L’homme sur la lune » (« Man on the Moon ») sorti en 1999.

Il soutient que Jim Carrey est « un personnage qui m’a personnifié toute ma vie ».

Un commentaire qui s’imbrique parfaitement dans l’esprit subversif de « Jim et Andy », un film qui prend ses racines dans les dizaines d’heures d’enregistrements réalisées dans les coulisses de « L’homme sur la lune ».

Jim Carrey dit être demeuré dans le personnage de Kaufman tout au long du tournage, une expérience qu’il qualifie de « psychotique par moments ».

« Je n’ai pas l’impression d’avoir fait ce film, a-t-il mentionné à Venise mardi. J’ai l’impression que c’est Andy qui a fait le film. »

Le documentaire porte sur écran géant un savant mélange réalisé à partir des enregistrements inédits du tournage de « L’homme sur la lune » et d’une entrevue réalisée avec Jim Carrey sur l’expérience qu’il a vécue pendant le tournage, sa carrière en général et sur la question de l’identité.

En découle une réflexion fascinante sur la célébrité, la créativité et l’identité, même pour les spectateurs qui ne sont pas familiers avec le travail de Kaufman.

Connu pour avoir joué Latka Gravas dans la comédie de situation « Taxi », Andy Kaufman était un être provocateur qui a bousculé le milieu artistique avant de mourir à l’âge de 35 ans d’un cancer des poumons.

Lorsqu’il a joué dans « L’homme sur la lune », Jim Carrey était une vedette qui gagnait des millions de dollars en jouant dans des comédies telles que « Ace Ventura mène l’enquête » (« Ace Ventura: Pet Detective »), « Le masque » (« The Mask ») et « La cloche et l’idiot » (« Dumb and Dumber »).

Malgré cette carrière auréolée de succès, il se sentait tout de même vide à l’intérieur.

Le réalisateur de « Jim et Andy » Chris Smith affirme que l’entrevue réalisée avec Jim Carrey est « l’entrevue que tu veux toujours faire, mais que tu ne réussis jamais ».

« Je pense qu’il revenait à l’avant-scène après avoir été loin des projecteurs pendant quelque temps et je pense qu’il en avait beaucoup à dire », mentionne-t-il.