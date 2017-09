Le TIFF s’ouvre jeudi avec le film « Borg/McEnroe »

Shia LaBeouf compare à des répétitions de ballet ses séances d’apprentissage pour toucher un tant soit peu au style du joueur de tennis John McEnroe, qu’il incarne dans un tout nouveau film présenté jeudi en ouverture au Festival international du film de Toronto (TIFF).

« Borg/McEnroe » relate la finale historique de Wimbledon qui a opposé en 1980 McEnroe et le blond Suédois Bjorn Borg, interprété ici par Sverrir Gudnason, le jeune policier Pontus dans la deuxième série des « Wallander ».

Shia LaBeouf a expliqué jeudi en conférence de presse à Toronto que les « scènes d’action » avaient été rigoureusement chorégraphiées pour recréer le plus fidèlement possible le fameux match. Même les sautes d’humeur légendaires de l’Américain ont été soigneusement réglées, selon LaBeouf.

Le réalisateur Janus Metz ajoute que quelques « tours de passe-passe » cinématographiques ont aussi été utilisés pour rendre crédible le jeu des deux acteurs, qui n’avaient jamais vraiment joué au tennis de leur vie.

La première mondiale de « Borg/McEnroe » a officiellement ouvert jeudi le TIFF, qui se déroulera jusqu’au 17 septembre. La nouvelle coqueluche du tennis canadien, Denis Shapovalov, devait fouler le tapis rouge avec les vedettes du film plus tard, jeudi, pour la projection gala.

Près de 340 films seront présentés cette année au TIFF, soit un peu moins que par le passé, les organisateurs voulaient réduire la programmation de 20 pour cent, pour répondre aux attentes des cinéphiles, de l’industrie et des médias.

On verra notamment à Toronto « Suburbicon », réalisé par George Clooney, le « film de peur » de Darren Aronofsky « Mother! » et le plus récent film d’Alexander Payne, « Downsizing ».

Le TIFF accueille par ailleurs cette année encore quelques films québécois très attendus, dont l’adaptation au cinéma du roman « La Petite Fille qui aimait trop les allumettes », de Gaétan Soucy, réalisée par Simon Lavoie, « Eye on Juliet », de Kim Nguyen, « Les Affamés », de Robin Aubert (avec Marc-André Grondin), et le documentaire « On ne peut pas faire deux fois la même erreur », de l’Abénaquise Alanis Obomsawin.

Denis Côté sera aussi en lice pour le prix du meilleur film canadien avec « Ta peau si lisse », un film-essai sur le rapport qu’entretiennent les culturistes avec leur santé générale, déjà présenté à Locarno en août.

Par ailleurs, le film « Hochelaga, terre des âmes », que le réalisateur François Girard a concocté pour le 375e anniversaire de Montréal, aura droit à des projections spéciales au TIFF à compter de samedi. Le film a été présenté en première mondiale mercredi soir, à Montréal, comme il se doit…