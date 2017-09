Aaron Sorkin a vécu le plaisir de sa vie à réaliser « Molly’s Game »

Aaron Sorkin était attablé au restaurant avec les producteurs Amy Pascal et Mark Gordon après avoir tout juste terminé d’écrire le scénario de « Molly’s Game », un drame sur celle que l’on surnomme la « princesse du poker ». Alors que le trio énumère les noms des réalisateurs les plus respectés d’Hollywood afin de dénicher celui qui collerait le mieux au film, les producteurs se sont tournés vers Sorkin pour lui proposer de le réaliser lui-même.

Celui à qui on doit les séries « The West Wing » et « The Newsroom » a tout de suite sauté sur l’occasion. Le film « Molly’s Game » a été présenté en première vendredi au Festival international du film de Toronto (TIFF). Il a immédiatement couvert d’éloges par la critique et la machine à rumeurs a même laissé entendre de possibles nominations pour la vedette Jessica Chastain. Surtout, la réaction générale fut qu’Aaron Sorkin était un « fantastique succès » à la réalisation.

Ce succès, il s’en était déjà approché.

Au moment du projet de film « The Social Network » sur la vie du créateur de Facebook Mark Zuckerberg, on l’avait pressenti au poste de réalisateur. Sa réaction avait été de répondre de l’offrir à David Fincher et que s’il refusait, il accepterait le boulot. En regardant derrière, il admet qu’il n’a jamais été aussi chanceux de ne pas avoir réalisé un film.

Le destin a bien fait les choses et le duo Sorkin-Fincher a produit l’un des films les plus acclamés de la décennie. Danny Boyle a ensuite pris les commandes du scénario suivant écrit par Sorkin sur la vie de Steve Jobs.

Cette fois, avec « Molly’s Game » qui doit sortir en salle le 22 novembre, les conditions étaient différentes. Il s’agit d’une histoire riche, rempli des dialogues brillants de Sorkin.

Le film est en partie basé sur les mémoires de Molly Bloom qui dirigeait un réseau de parties de poker à mises élevées à Los Angeles. De grands noms comme Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire et Ben Affleck étaient des joueurs réguliers. Elle a été arrêtée dans le cadre d’une opération visant la mafia.