« The Shape of Water » est couronné meilleur film à la Mostra de Venise

Le thriller « The Shape of Water », signé par le cinéaste mexicain Guillermo del Toro, a décroché le Lion d’or du meilleur film de la Mostra de Venise, samedi.

Le jury, dirigé par l’actrice américaine Annette Bening, a sélectionné ce long-métrage parmi les 22 films en lice. En cette 74e mouture du Festival international du film de Venise, le spectre des changements climatiques et certaines fractures sociales ont transparu à travers la sélection officielle.

« The Shape of Water » a notamment triomphé sur « Suburbicon » de George Clooney et « Downsizing » d’Alexander Payne.

Le Grand Prix du jury est revenu au réalisateur israélien Samuel Maoz, pour son long-métrage « Foxtrot ».

Les trophées récompensant le jeu d’acteur ont été raflés par la Britannique Charlotte Rampling et le Palestinien Kamel El Basha.

La Mostra, le plus vieux festival du septième art au monde, s’est conclue samedi après avoir attiré à Venise des vedettes comme Matt Damon et Jennifer Lawrence.