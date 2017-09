J.J. Abrams de retour à la barre de « Star Wars » pour l' »Épisode IX »

J.J. Abrams retourne à la franchise « Star Wars » et remplacera Colin Trevorrow à titre de scénariste et réalisateur de l' »Épisode IX ».

Disney a annoncé mardi le retour du réalisateur, une semaine après l’annonce du départ de Colin Trevorrow. Après plusieurs départs médiatisés d’autres réalisateurs de « Star Wars », Lucasfilm se tourne donc vers le cinéaste qui a aidé à ressusciter la franchise. J.J. Abrams coscénarisera le film avec le scénariste Chris Terrio, qui a remporté un Oscar pour l’adaptation d' »Argo » et qui a aussi coscénarisé « Batman v Superman: Dawn of Justice » (« Batman vs Superman: L’aube de la justice »).

À titre de réalisateur de « The Force Awakens », J.J. Abrams a relancé « Star Wars », obtenant des critiques majoritairement élogieuses de la part des admirateurs et récoltant plus de 2 milliards $ au box-office. Il avait alors dit qu’il s’agirait de son seul film pour la franchise, mais il est de toute évidence revenu sur ses paroles.

Cette décision signifie que J.J. Abrams sera le seul réalisateur, outre le créateur George Lucas, à avoir réalisé plus d’un film de « Star Wars ».

Disney a par ailleurs indiqué, quelques heures après l’annonce du retour de J.J. Abrams, que la sortie de l' »Épisode IX » serait repoussée de sept mois, à décembre 2019.