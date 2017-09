« Blade Runner 2049 » de Denis Villeneuve ouvrira le Festival du nouveau cinéma

Plusieurs festivals à travers le monde ont souhaité inclure dans leur programmation le très attendu « Blade Runner 2049 » de Denis Villeneuve. Le Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC) a réussi là où Venise et Toronto ont échoué et présentera le long métrage en ouverture de sa 46e édition, le 4 octobre prochain, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

« C’est un film qui est très attendu. Il y a beaucoup de festivals qui ont essayé d’obtenir ce film, le Festival de Toronto a essayé, le Festival de Venise souhaitait avoir le film en ouverture, je sais qu’ils se sont battus pendant des mois et ça n’a pas fonctionné », souligne le directeur général du FNC, Nicolas Girard Deltruc, lors d’un entretien téléphonique avec La Presse canadienne.

« Blade Runner 2049 » est le quatrième long métrage américain de Denis Villeneuve et est la suite au classique « Blade Runner« , réalisé par Ridley Scott en 1982.

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bio-ingénierie. L’officier K est un Blade Runner: il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. La découverte d’un secret le met sur la trace de Rick Deckard, un ancien Blade Runner disparu depuis 30 ans.

Le film met en vedette Ryan Gosling et Harrison Ford, de même qu’Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista et Jared Leto.

« Ça a été des mois de travail, admet M. Girard Deltruc au sujet de la présence du film à son festival. On travaillait là-dessus depuis mars-avril, avec beaucoup d’allers-retours, beaucoup de discussions avec la Warner. Un moment donné, après Cannes, on a eu un refus et puis les choses se sont remises en place juste un peu avant le Festival de Toronto et on a obtenu la confirmation. »

Le directeur du FNC perçoit ce geste comme un « cadeau » de Denis Villeneuve au festival, qui a présenté tous ses films, mais aussi à Montréal, au Québec et au Canada.

« Denis est quelqu’un de très fidèle, et je pense que pour Denis c’était un important aussi de faire quelque chose en retour et de montrer que Montréal est important, que le Québec est important pour lui, même s’il est parti maintenant à Los Angeles. »

Le film prendra l’affiche le 6 octobre au Québec.

Le Festival du nouveau cinéma se tiendra du 4 au 14 octobre.