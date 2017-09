La légende des BD Stan Lee veut aider les victimes d’Irma

Stan Lee, le célèbre scénariste et éditeur de bandes dessinées, a écrit sur les superhéros toute sa carrière et il espère maintenant en devenir un lui-même pour les victimes de l’ouragan Irma.

Le co-créateur de Spider Man, Iron Man, Daredevil et de nombreux autres personnages des univers de Marvel est attendu à l’événement MegaCon de Tampa Bay cette fin de semaine. Pour l’occasion, il travaille en collaboration avec les organisateurs pour amasser des fonds afin de venir en aide aux victimes de l’ouragan Irma.

Stan Lee va mettre aux enchères un souper en tête-à-tête avec lui, ainsi que des dessins de sa collection personnelle lors de sa conférence prévue vendredi.

Les organisateurs de la convention vont verser 5 $ US pour chacun des 2000 billets vendus via Internet à la banque alimentaire Feeding Florida.

Au total, en comptant l’enchère et les ventes de billets, on s’attend à amasser environ 20 000 $ US pour venir en aide aux victimes de la tempête.