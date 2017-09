Votre télé sur le Net, comment s’y retrouver?

Si, comme moi, vous êtes passionné de divertissement et de culture populaire, la télévision et ses meilleures séries sont un incontournable.

Le hic, c’est qu’au cours des dernières années, la technologie a fait progresser l’industrie tellement rapidement qu’il est devenu extrêmement difficile de s’y retrouver.

Je n’ai que 40 ans, mais j’ai pourtant connue l’époque où les familles abonnées au câble n’avaient accès qu’à 12 chaînes (et où les moins fortunées devaient se contenter de trois ou quatre canaux à l’image granuleuse grâce aux «oreilles de lapin»).

Petit à petit, les chaînes spécialisées se sont imposées dans l’offre télévisuelle et, face à la compétition, les réseaux câblés ont dû élever le niveau de leurs productions. C’est ainsi qu’est né, au tournant du millénaire, ce que plusieurs ont qualifié d’âge d’or de la télévision.

La démocratisation de la télévision par satellite a quelques années plus tard propulsé le consommateur dans un univers tout droit tiré de la science-fiction: un accès à des centaines de chaînes et a du contenu extrêmement ciblé.

Vint ensuite la télévision offerte exclusivement sur internet, avec la naissance des trois pionniers du domaine: Amazon Video, Netflix et Hulu.

Ces trois compagnies permettent à leurs abonnés de visionner des films et des séries télévisées (dont plusieurs exclusivités) directement sur internet. Et ce, en tout temps.

Bref, plus besoin d’un (de plus en plus dispendieux) abonnement au câble, de se plier à un horaire de diffusion (par exemple, chaque lundi à 21h) ou de se soucier d’enregistrer ses émissions favorites. Une tablette (ou un cellulaire ou un ordinateur), une connection wi-fi et un peu de temps libre suffisent.

Devant une telle diversification de l’offre télévisuelle, mes automnes sont devenus des cauchemars: les séries télévisées (principalement américaines) que je souhaite écouter sont-elles diffusées par mon câblodistributeur? Sinon, suis-je abonné au service internet qui les distribue? Et si la réponse à ces deux questions est non, vers quelles séries puis-je me tourner pour assouvir ma soif de bonne télévision?

L’objectif de cette nouvelle chronique sera de vous aider à y voir plus clair dans l’offre télévisuelle sur internet. Chaque samedi, je vous guiderai dans les méandres de cet univers en vous entretenant de trois sujets distincts: une émission (nouvelle ou à venir) à surveiller, ce que disent les critiques d’une nouvelle émission ou d’un nouveau film exclusif et les dernières nouvelles concernant une série attendue.

D’ici là, je vous laisse avec une brève description de chacun des trois grandes entreprises de distribution de contenu télévisuel sur internet, histoire de déjà vous aider à un peu mieux vous situer dans cet univers.

Netflix

Nombre d’abonnés: plus de 103 millions.

Coût d’abonnement au Canada: 120$ par année

Émissions phares: House of Cards, Stranger Things, Daredevil, Orange is the New Black

Principales forces: énormément de contenu exclusif, alliance avec Disney-Marvel (du moins, pour le moment…) et offre impressionnante de contenu pour enfants

Amazon Video

Nombre d’abonnés: 65 millions

Coût d’abonnement au Canada: 80$ par année

Émissions phares: Bosch, The Man in the High Castle, The Tick, Hand of God

Principales forces: coût d’abonnement abordable et alliance avec ce qui est possiblement le meilleur producteur de contenu télévisuel au monde, HBO

Hulu

Nombre d’abonnés: 32 millions

Coût d’abonnement au Canada: environ 100$ par année

Émissions phares: The Path, Freakish, The Handmaid’s Tale

Principale force: seul endroit pour écouter la meilleure série de 2016-2017, The Handmaid’s Tale

Principale faiblesse: difficilement accessible au Canada et offre peu de contenu exclusif