Beyoncé chante en français pour les victimes des catastrophes naturelles

Beyoncé a surpris ses admirateurs en dévoilant une nouvelle chanson dans laquelle on l’entend chanter en espagnol, en anglais et en français afin de récolter des fonds pour les sinistrés des ouragans dans les Caraïbes et des tremblements de terre au Mexique.

Beyoncé chante sur un remix de « Mi Gente », de J. Balvin et Willy William. Le titre signifie « mon peuple » en espagnol. La chanson est sortie jeudi soir.

Dans un couplet en anglais, Beyoncé mentionne les gens du Texas, de Porto Rico, des îles et du Mexique.

On peut également l’entendre chanter en français « C’est comme ci, c’est comme ça, ma chérie ».

Beyoncé précise sur son site web qu’elle versera tous les profits de la vente de la chanson à l’aide aux sinistrés. Le site inclut également des liens dirigeant les internautes vers des sites de financement pour aider les victimes des tremblements de terre au Mexique, des ouragans Maria et Irma dans les Caraïbes et en Floride, et de l’ouragan Harvey dans son Texas natal.