Harlan Coben au petit écran

Si vous avez déjà traîné dans une librairie ou une pharmacie, il y a fort à parier que le nom d’Harlan Coben vous dit quelque chose. Ce prolifique écrivain américain se spécialise dans les thrillers où des mystères bien enfouis refont surface.

M. Coben n’a peut-être pas la meilleure plume – ni l’imagination la plus débordante quand vient le temps de développer des personnages et des intrigues -, mais sa grande force, c’est d’inventer des situations hautement intriguantes.

Pour la première fois, l’auteur signe une série télévisée (dans le rôle de «créateur»), The Five, qui, après avoir été diffusée en Angleterre, est disponible sur Netflix depuis une dizaine de jours.

La prémisse est typiquement cobenienne: l’ADN d’un enfant disparu et prétendu mort depuis 20 ans est retrouvée sur la scène d’un meurtre.

À l’image d’à peu près toutes les séries télévisées du moment, The Five est un mystère enveloppé dans un mystère, alors que chacun des cinq adolescents – aujourd’hui adultes – qui étaient présents au moment de la disparition de l’enfant semble avoir quelque chose à cacher.

D’une durée de dix épisodes, la série est accrocheuse et offre d’intéressantes performances. O.T. Fagbenie, dans le rôle d’un détective ami du frère de l’enfant disparu, est particulièrement brillant.

J’ai vu les cinq premiers épisodes et je peux dire que mon intérêt est grandissant. J’espère maintenant que les cotes d’écoute en Angleterre (qui ont diminué de près de moitié entre le premier et le dixième épisodes) ne sont pas le reflet de la qualité du reste de l’oeuvre.

Le petit retour de Bryan Cranston

Puisqu’il est question d’auteurs influents et de télévision, Amazon Video diffusera très bientôt une série ambitieuse inspirée des écrits du visionnaire Philip K. Dick. Et bonne nouvelle pour les nombreux amateurs de la série culte Breaking Bad, le comédien Bryan Cranston y jouera un petit rôle en plus d’agir comme producteur.

Pour ceux qui l’ignoreraient, Dick est un des plus grands auteurs de science-fiction du 20e siècle. Plusieurs de ses romans et nouvelles ont été adaptées à l’écran, notamment Total Recall, Blade Runner, The Truman Show, Minority Report et The Man in the High Castle.

La série Electric Dream: The World of Philip K. Dick sera une anthologie des écrits de l’auteur. Le concept est plus qu’intéressant: chacun des dix épisodes sera non seulement l’adaptation, mais aussi l’actualisation, d’une oeuvre de Dick.

Cranston, qui dit beaucoup admirer l’écrivain, jouera un rôle dans un des dix épisodes. La Canadienne Anna Paquin, que l’on a pu voir dans True Blood – une autre série culte – est également de la distibution.

La série est diffusée depuis la mi-septembre au Royaume-Uni. Elle sera disponible sur Amazon Video en 2018.

La crème de l’horreur

Sans trop faire de bruit, The Exorcist s’est imposé, l’automne dernier, comme une des meilleures séries télévisée d’horreur de l’histoire.

Elle est disponible sur Netflix depuis une semaine et, comble de joie, le premier épisode de la deuxième saison a été diffusé sur les ondes de Fox vendredi soir.

Mettant en vedette Geena Davis, la série se déroule environ 40 ans après les événements du film culte du même nom. Le démon Pazuzu (qui avait possédé la petite Regan MacNeil, interprétée par Linda Blair dans le film) est toujours aussi haineux et c’est un réel plaisir de chercher des parallèles entre la série et l’oeuvre originale.

En prime, dès les premiers épisodes, les scénaristes nous offre une surprise de taille absolument géniale (et je pèse mes mots).

Tantôt horreur, plus souvent thriller psychologique, la série de dix épisodes d’une durée de 45 minutes chacun s’écoute vraiment bien et a le mérite d’approfondir des concepts que le film n’avait que survolé.

Que vous soyez simplement un amateur d’horreur ou que vous ayez été transformé par l’oeuvre de 1973 de William Friedkin, The Exorcist est un incontournable.