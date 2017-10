Linkin Park dévoile un épisode de « Carpool Karaoke »

Le groupe de musique Linkin Park a dévoilé un épisode de la série « Carpool Karaoke » auquel il a participé en juillet, six jours avant le suicide de son chanteur Chester Bennington.

L’épisode de 23 minutes de la série d’Apple Music a été affiché sur la page Facebook du groupe. Chester Bennington semble être de bonne humeur tout au long de la vidéo et on peut le voir, au volant de la voiture, donner des conseils à l’animateur Ken Jeong pour imiter la façon de chanter en criant qui l’a rendu célèbre.

Deux compères du chanteur, Mike Shinoda et Joe Hahn, participent aussi à l’enregistrement et interprètent certains succès de Linkin Park à la manière d’un karaoké, incluant « Numb » et « In the End ».

La vidéo débute avec un message qui explique que sa publication a obtenu le feu vert de la famille de Chester Bennington et qu’elle est diffusée en souvenir du chanteur.

Chester Bennington s’est pendu dans son domicile californien le 20 juillet.